В воронежском облздраве рассказали о графике закрытия на мойку родильных домов

В департаменте здравоохранения Воронежской области обнародовали график закрытия родильных домов на так называемую мойку в 2022 году. Ежегодная плановая дезинфекция стартует 16 мая. Об этом 9 февраля сообщили в облздраве.

Согласно графику, первым «уйдет» на мойку роддом, что находится в Борисоглебской райбольнице. Он будет закрыт с 16 по 30 мая. А далее:

– с 30 мая по 13 июня – в Павловской РБ;

– с 20 июня по 4 июля – в перинатальном центре облбольницы № 1 (I корпус);

– с 1 августа по 15 августа – в родильном доме (корпус № 2) больницы «Электроника»;

– с 8 августа по 22 августа – в Лискинской райбольнице;

– с 29 августа по 12 сентября – в Россошанской РБ;

– с 5 сентября по 19 сентября – в перинатальном центре облбольницы (II корпус);

– с 26 сентября по 10 октября – в Воронежском роддоме № 2.

В департаменте также отметили, что генеральные уборки будут проводить во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств широкого спектра действия, уничтожающих бактерии и вирусы. А применять их можно только в отсутствие пациентов.