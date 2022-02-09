В Воронеже возбудили сразу несколько уголовных дел против ветеринаров

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Воронежские следователи сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении еще четырех сотрудников ветеринарных учреждений, которых заподозрили в получении взяток за фиктивную проверку мяса перед реализацией. По версии силовиков, общая сумма, которую они могли получить, более 870 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления СКР по региону 9 февраля.

Уголовные дела о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) возбудили по материалам УФСБ и МВД.

По данным правоохранителей, факты были выявлены на территории Аннинского, Кантемировского, Павловского и Терновского районов Воронежской области. Так, 48-летняя заведующая ветеринарного участка Кантемировской районной станции по борьбе с болезнями животных с января 2020 по январь 2022-го получила от двух местных жителей более 310 тысяч рублей. Деньги перечислялись женщине на карту. За это она изготовила и выдала ветеринарные свидетельства с заведомо ложными сведениями о надлежащем состоянии мяса перед тем, как оно было реализовано.

На аналогичных преступлениях попалась 52-летняя ветврач БУ ВО «Терновская районная станция по борьбе с болезнями животных», незаконно «заработавшая» более 250 тысяч рублей, и 41-летняя заведующая ветеринарным участком в Павловском районе, «доход» которой составил свыше 160 тысяч рублей. Чуть меньше получил 38-летний ветеринарный врач БУ ВО «Аннинская районная станция по борьбе с болезнями животных» – 150 тысяч рублей за выдачу ветеринарной документации в отношении корма для животных без отбора проб продукции в целях их дальнейшего лабораторного исследования.