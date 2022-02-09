Ансамбль «Воронежские девчата» поедет на гастроли при поддержке Минкульта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ансамбль «Воронежские девчата» вошел в список национальных коллективов, концертная деятельность которых будет проходить при поддержке Министерства культуры РФ. Коллектив – настоящая визитная карточка Воронежской области. Ансамбль создали в 1966 году композитор Константин Массалитинов и директор филармонии Михаил Галынкер. С тех пор «Воронежские девчата» завоевали несколько десятков наград на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях и влюбили в себя весь мир. Вокальный диапазон артистов позволяет исполнять старинные романсы, русские народные песни и авторские произведения современных композиторов в оригинальной обработке.

Во всероссийский гастрольно-концертный план «Мы – Россия» «Воронежские девчата» вошли вместе с такими признанными коллективами как ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, русский народный хор имени Пятницкого, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и другие (в этом году из 79 заявок отобрали 36 коллективов). В 2022 году в рамках проекта на территории страны запланировано более 250 концертов региональных творческих коллективов.

В этом году «Воронежские девчата» отправятся в гастрольный тур по городам Алтайского края - выступления пройдут в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Горноалтайске. Концерты состоятся совместно с Алтайским оркестром русских народных инструментов «Сибирь» имени Борисова.