На карантин по ковиду и ОРВИ отправили 263 начальных класса в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за вспышки ОРВИ на карантин отправили учеников 251 начального класса из 79 школ Воронежа. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии 8 февраля.

Еще 12 классов ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Напомним, школьников 5-11 классов в Воронеже перевели на удаленное обучение с четверга, 3 февраля. Ранее губернатор поручил департаменту образования обратить особое внимание на образовательные методики учеников выпускных классов, чтобы они могли качественно подготовиться к экзаменам.

Из-за вспышки ковида в регионе до 16 февраля будут закрыты театры, кинотеатры и концертные организации.