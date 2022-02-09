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Общество9 февраля 2022 7:37

На карантин по ковиду и ОРВИ отправили 263 начальных класса в Воронеже

Из них 12 классов находятся на дистанционке из-за коронавируса
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за вспышки ОРВИ на карантин отправили учеников 251 начального класса из 79 школ Воронежа. Об этом сообщили в пресс-служба мэрии 8 февраля.

Еще 12 классов ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Напомним, школьников 5-11 классов в Воронеже перевели на удаленное обучение с четверга, 3 февраля. Ранее губернатор поручил департаменту образования обратить особое внимание на образовательные методики учеников выпускных классов, чтобы они могли качественно подготовиться к экзаменам.

Из-за вспышки ковида в регионе до 16 февраля будут закрыты театры, кинотеатры и концертные организации.