В Воронежской области водитель «Лады» врезался в столб

34-летнего пьяного водителя из Россоши после столкновения со столбом отвезли в больницу с травмами разной степени тяжести. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 8 февраля, ранним утром 34-летний житель Россоши сел за руль «Лады-Ларгус» пьяным. Итог этого безрассудного поступка был печальным. В 5.10 в Россоши у дома № 184 по улице Пролетарской мужчина потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в электрический столб. С травмами разной степени тяжести его отвезли в больницу. Экспертиза показала в его крови содержание алкоголя 0,821 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения, но уже граничащей со средней.

- Всего 8 февраля в Воронежской области случилось 119 ДТП, из них в Воронеже – 85, на дорогах в районах – 28, на федеральных трассах - 6. При этом травмы получил только россошанский пьяный водитель. Кроме него, задержали еще восемь любителей «принять на грудь» перед тем, как сесть за руль, - сообщили в региональном ГУ МВД.