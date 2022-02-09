В Воронеже скончался доцент истфака ВГУ Владимир Дедов

Фото с сайта ВГУ

В Воронеже скончался доцент исторического факультета ВГУ Владимир Дедов в воскресенье, 6 февраля. О смерти ученого сообщили его коллеги на сайте государственного университета. Он умер на 82-м году жизни.

Владимир Дедов – выпускник исторического факультета ВГУ. С 1968 года работал учителем в средней школе, затем учился в аспирантуре МГУ, а в 1977 году защитил кандидатскую диссертацию. С того же года стал преподавать студентам на кафедре истории КПСС, сейчас это кафедра политической истории ВГУ. Науке он посвятил 45 лет своей жизни.

Владимир Дедов читал лекции и вел семинары на нескольких факультетах, занимался научными исследованиями истории казачества. Коллегам и студентам Владимир Тимофеевич запомнился как компетентный преподаватель, доброжелательный и душевный человек.

В конце декабря сообщалось об уходе из жизни еще одного известного воронежского историка и краеведа, профессора Павла Загоровского. Ему было 63 года. Он был достойным сыном своего отца – легендарного шахматиста Владимира Загоровского, чьим именем названа одна из улиц Воронежа.