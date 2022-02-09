В Воронеже нашли мертвой пропавшую 43-летнюю женщину

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» остановили поиски 43-летней Натальи Б. из Воронежа. Женщину нашли мертвой. Об этом стало известно из сообщения добровольцев 8 февраля.

Причина смерти Натальи не сообщается.

Напомним, местная жительница ушла из дома в Железнодорожном районе 5 февраля. Родные попросили помощи волонтеров в ее поисках, поскольку ранее она не пропадала.

Между тем, в Воронеже до сих пор ищут 40-летнюю Анну Кайгородову. Женщина вышла из дома 31 января и до сих пор не вернулась.