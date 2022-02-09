Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 6:33

В Воронеже нашли мертвой пропавшую 43-летнюю женщину

Ее искали родные с 5 февраля
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» остановили поиски 43-летней Натальи Б. из Воронежа. Женщину нашли мертвой. Об этом стало известно из сообщения добровольцев 8 февраля.

Причина смерти Натальи не сообщается.

Напомним, местная жительница ушла из дома в Железнодорожном районе 5 февраля. Родные попросили помощи волонтеров в ее поисках, поскольку ранее она не пропадала.

Между тем, в Воронеже до сих пор ищут 40-летнюю Анну Кайгородову. Женщина вышла из дома 31 января и до сих пор не вернулась.