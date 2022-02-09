Силовики не подтвердили, что автобус в Воронеже могла взорвать террористка с ребенком

Фото из архива КП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В СМИ пишут о новой версии взрыва маршрутки в центре Воронежа, который случился вечером 12 августа 2021 года возле торгового центра «Галерея Чижова» на улице Кольцовской. В результате пострадали 26 человек, двое скончались.

Некоторые издания пишут, что преступление могла совершить группа лиц, прибывших в Россию из Украины. И якобы одна из фигурантов – женщина, которая ранее проходила подготовку в Сирии и состояла в запрещенной на территории РФ террористической организации.

Воронежские силовики эту версию официально не подтверждают.

– Может быть все, что угодно, но официального подтверждения причастности этих людей к взрыву в маршрутке нет, – пояснили «КП-Воронеж» местные силовики.

По мнению источника, эта информация не более чем очередной «вброс».

Ранее, кстати, появлялись сведения, что взрыв устроили некие украинские диверсанты, которые попытались таким образом дестабилизировать обстановку в регионе. Мол, они приезжали и покидали нашу страну по своим иностранным паспортам. Правоохранители эту информацию также официально не комментировали.

Напомним, взрыв в маршрутке № 10а произошел вечером 12 августа 2021-го на улице Кольцовской. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Изначально предполагалось несколько версий взрыва: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт и конфликт перевозчиков. Последняя, кстати, официально опровергалась.