Воронежский облсуд отказал противникам QR-кодов в удовлетворении исков

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В Воронежском областном суде завершилось рассмотрение коллективного иска к губернатору Александру Гусеву. Более 40 человек оспаривали решение главы региона о вводе системы QR-кодов. Это следует из документов, опубликованных на сайте суда.

Иски были рассмотрены судьей Игорем Чеча. В итоге претензии воронежцев, не согласных с введением QR-кодов для входа в торговые центры, кафе и другие заведения, были отклонены.

Напомним, первые иски приняли к производству в конце ноября. В требовании QR-кодов горожане усматривали грубое нарушение своих прав. Рассмотрение их откладывалось несколько раз по причине того, что поступали новые.