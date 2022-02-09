В Воронеже появились еще 3 экопункта по приему отходов на переработку

Фото – департамент энергетики и ЖКХ Воронежской области

В Воронеже открыли еще три современных экопункта, куда можно сдать вторичное сырье – макулатуру, ПЭТ-бутылки, стекло, пленку и многое другое. Новые центры приемы отходов на переработку начали работу со вторника, 8 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента ЖКХ и энергетики.

За сдачу отходов можно получить денежное вознаграждение. Новые точки приема вторсырья расположены по следующим адресам:

– ул. Ворошилова, 24г (у самолета);

– ул. 60 Армии, 22а (возле тц Арена, Линия);

– ул. Владимира Невского, 15 (недалеко от тц Молодежный).

В скором времени еще один экопункт заработает в городе Семилуки на кольце улицы Транспортной. В Воронеже еще 5 таких центров успешно работают с прошлого года по адресам:

ул. Беговая, 158;

ул. 9 Января, 274;

ул. Старых Большевиков, 92;

ул. Моисеева, 65;

ул. Переверткина, 27.

Какие фракции можно сдать в экопункты, и как правильно их к этому подготовить, читайте в нашем материале: "Пошел в магазин и заодно сдал мусор".