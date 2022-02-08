В Воронеже отменили концерты Олега Газманова, Семена Альтова и группы "План Ломоносова"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за общей ситуации с коронавирусом (регистрируют более 4000 заболевших в день), а также из-за ограничений (на две недели по указу губернатора приостановлена деятельность театров и концертных площадок) билеты на культурные мероприятия продаются слабо. Многие концерты-спектакли переносят. А некоторые и вовсе отменяют.

В частности, отменили планировавшиеся в ближайшей перспективе:

концерт группы "План Ломоносова", который собирались провести 10 февраля в Aura Arena Hall,

выступление Олега Газманова, он должен был спеть 24 февраля в Event-Hall,

концерт юмориста Семена Альтова, который собирался выступить 27 февраля в филармонии.

Билеты можно сдать по месту приобретения.