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Общество8 февраля 2022 17:30

В Воронеже отменили концерты Олега Газманова, Семена Альтова и группы "План Ломоносова"

Остальные мероприятия, запланированные с 10 по 16 февраля, переносят, но пока неизвестны даты
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за общей ситуации с коронавирусом (регистрируют более 4000 заболевших в день), а также из-за ограничений (на две недели по указу губернатора приостановлена деятельность театров и концертных площадок) билеты на культурные мероприятия продаются слабо. Многие концерты-спектакли переносят. А некоторые и вовсе отменяют.

В частности, отменили планировавшиеся в ближайшей перспективе:

концерт группы "План Ломоносова", который собирались провести 10 февраля в Aura Arena Hall,

выступление Олега Газманова, он должен был спеть 24 февраля в Event-Hall,

концерт юмориста Семена Альтова, который собирался выступить 27 февраля в филармонии.

Билеты можно сдать по месту приобретения.