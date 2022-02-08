В Воронеже на улице Остужева из канализационного колодца забил фонтан

На дороге уже собралась огромная зловонная лужа Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вечером 8 ноября читатель «КП» сообщил о крупной коммунальной аварии на улице Остужева в Воронеже. По словам очевидца, из-под канализационного люка, расположенного напротив ярмарки «Дом и Сад», бьет фонтан. Зловонный запах разносится по всему кварталу, а в низине дороги, несмотря на ливнеприемный колодец, уже образуется огромная лужа. Машины колесами разносят нечистоты по соседним улицам.

Аварийные бригады водоканала отправились на место ЧП, чтобы выяснить его причины.

Обследование не выявило неисправности.

- На видео зафиксирован выход талых вод, которые из-за резкого снеготаяния переполнили ливневую канализацию, и теперь поступают в хозяйственно-бытовую, - пояснили в пресс-службе РВК- Воронеж. - Чтобы прекратить выход талых вод на поверхность, проведена необходимая регулировка оборудования канализационно-насосной станции в этом районе.

К вечеру вторника течь устранили.