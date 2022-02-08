В Воронеже регистрируют заражения обоими штаммами коронавируса - и "дельтой", и "омикроном"

Шагающий быстрыми темпами по планете штамм коронавируса "омикрон" пока не смог вытеснить предыдущий. Заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков на заседании оперштаба 8 февраля отметил, что помимо заболеваемости «омикроном», регистрируется заболеваемость более тяжелым штаммом «дельта».

Чиновник сообщил, что в регионе достаточный резерв и коечного фонда, и кислорода. Из 9 000 возможных коек на данный момент заняты 2 500.

Кроме того, подготовлен кадровый резерв медиков - обучены сотрудники стоматологий, трудоустраиваются 150 врачей и 166 сотрудников среднего медперсонала.

Напомним, по данным на утро 8 февраля, в регионе зарегистрировали 4003 новых случаев заражения ковидом.