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Общество8 февраля 2022 15:29

В Воронеже на поврежденные в ходе уборки снега деревья нанесли защитную пасту

Экологи будут ежедневно следить, чтобы подобных случаев не произошло
Ярослав ИВАНОВ
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Городское управление экологии поблагодарило неравнодушных воронежцев, сообщивших о случаях повреждения деревьев коммунальной техникой при расчистке улиц от снега. Днем 8 февраля сотрудники комбината благоустройства Ленинского района провели оздоровительные процедуры с пострадавшими зелеными насаждениями. В частности, на места повреждений для локализации ран и запуска природных восстановительных процессов деревьев нанесли специальную пасту. Городские экологи отметили, что сейчас угрозы гибели насаждений нет и они будут ежедневно держать ситуацию на контроле.

– Во избежание подобных инцидентов мы скорректируем алгоритм уборки территории в таких местах, когда техника будет применяться при достаточном визуальном контроле пространства. Также проведем дополнительный технологический инструктаж с членами производственных бригад, - сообщил глава управы Ленинского района Сергей Ситников.

В управах отметили, что такие случаи единичны и по каждому поводу проводится работа с сотрудником, допустившим повреждение дерева.