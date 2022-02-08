В Воронеже нашли похищенный два года назад смартфон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежу раскрыли кражу двухлетней давности.

Сумки с кошельком и смартфоном жительница Воронежа лишилась в середине июня 2020 года. Дама оставила имущество в припаркованном автомобиле «Датсун» на улице Ростовской, а когда вернулась к машине, сумки не было. Вор открыл дверь автомобиля путем проворота личинки замка и забрал с сидения поклажу, в которой был смартфон и кошелек с документами и 1800 рублями.

В тот момент поиск злоумышленника не дал результатов. Но вот спустя два года запеленговали похищенный телефон - 49-летний похититель решил пользоваться смартфоном. После этого его задержали, гаджет изъяли.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.