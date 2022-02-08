Воронежский теннисист стал вице-чемпионом России

Александр Митичкин (слева) и Сергей Лихарев добились самого высокого результата в истории воронежского тенниса для глухих спортсменов. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский теннисист Александр Митичкин завоевал второе место в парном зачете чемпионата России среди глухих спортсменов, сообщили в региональном Центре подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Тольятти.

18-летний Александр Митичкин выступал в парном разряде с москвичом Сергеем Лихаревым. В первой встрече спортсмены разгромили - 6:0, 6:0 Даниила Зорилова и Максима Кацмана, представляющих Курскую область и Санкт-Петербург. Дальше теннисистов ждал полуфинал, но он не состоялся, так как соперники заболели. В результате Лихарев и Митичкин сразу прошли в финал. Здесь они встретились с более опытными соперниками — Дмитрием Долженковым и Егором Панюшкиным, представлявшими Москву и Московскую область. Панюшкин - один из самых титулованных спортсменов на турнире. Он мастер спорта международного класса, чемпион сурдолимпийских игр. Конечно, противостоять такому мощному сопернику и его напарнику было крайне сложно, но Митичкин и Лихарев «цеплялись» за каждый мяч. В результате, в каждом из двух сетов они взяли по одному гейму, уступив в итоге в каждом из них с одинаковым счетом 1:6.

- Второе место для меня - это приятный шок, просто фантастика, - поделился тренер Александра Митичкина Олег Балакин. - В Воронеже по спорту глухих таких результатов раньше никогда не было - это самое высокое достижение. Да, парни на турнире миновали стадию полуфинала, потому что соперники заболели, но в финале бились достойно. Хочу отметить, что Александр Митичкин - очень талантливый спортсмен. В Воронеже он обыгрывает даже кандидатов в мастера спорта по теннису среди не глухих спортсменов.