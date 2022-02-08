Под Воронежем сошедший с крыши больницы снег разбил стекла машин

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В Россоши снег сошел с крыши больницы прямо на припаркованные у стен учреждения автомобили. Видео последствий инцидента местные жители выложили 8 февраля в паблике «Привет, Россошь, сейчас за рулем».

Снег разбил стекла, по меньшей мере, двух машин, в одной из них «лавина» пробила лобовик, в итоге внутри салона образовался сугроб.

Кстати, трем воронежским УК выдали предписание срочно очистить крыши домов от наледи. А еще в столице Черноземья в ночь с 7 на 8 февраля на тротуар обрушился балкон четвертого этажа, чудом никто не пострадал.