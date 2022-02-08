Воронежцы пожаловались на температуру +13 в квартирах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В январе жители одного из домов Ленинского района, устав от постоянного холода в квартире, пожаловались на отвратительную работу коммунальщиков в общественную приемную губернатора.

- В квартирах температура составляла + 15 градусов, а на первых этажах даже + 13 градусов, -рассказали в управе Ленинского района. - Только после жалобы жильцов в общественную приемную губернатора поставщик теплоснабжения ускорил работы по замене аварийного трубопровода и восстановил тепло в квартирах.

По словам сотрудников общественной приемной, горожане в январе стали гораздо чаще жаловаться на низкое качество уборки дворов в зимний период и образование опасной наледи на карнизах. Для помощи заявителям приходится подключать сотрудников управы, выходить на исполнителей, убеждать их приступить к выполнению своих обязанностей немедленно.

Всего в течение января в общественную приемную губернатора при управе Ленинского района поступило 33 обращения и почти в половине случаев принято положительное решение.