Мэр Вадим Кстенин обсудил с руководителем «Единой России» в Думе Воронежа Романом Жоговым ремонт школ и дорог

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Глава Воронежа, секретарь местного отделения «Единой России» Вадим Кстенин провел встречу с руководителем фракции в горДуме Романом Жоговым. Они обсудил ряд важных вопросов, в том числе реализацию в городе местной составляющей Народной программы партии. Кроме того, мэр и парламентарий уделили внимание плану работы фракции. Об этом рассказали в горадминистрации 8 февраля.

Поскольку народная программа включает в себя все направления городского хозяйства и социальной сферы и направлена на повышение качества жизни горожан, то одна из ключевых ее задач – развитие системы образования. Вадим Кстенин проинформировал Романа Жогова, что уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта в ряде городских школ. Среди них – лицей №2, гимназия им. А.П. Киселева, вечерняя школа №11 и школы № 90, 16, 11, 18, 20.

– Это очень важное направление для партии, поэтому предлагаю закрепить за этими проектами кураторов из состава депутатского корпуса, которые будут наравне с управлениями администрации нести личную ответственность за реализацию, – предложил Роман Владимирович.

Мэр поддержал идею. Вадим Кстенин пояснил, что поскольку из-за сжатых сроков сложно будет претендовать на федеральные деньги уже в 2022-м году, все же вполне реально набрать к декабрю необходимый набор проектов, прошедших госэкспертизу, чтобы войти в заявочную кампанию.

– Мы не будем ограничиваться восемью учреждениями, выделим дополнительные средства на проектирование, чтобы до конца 2022 года таких документаций у нас было не менее 20, надеюсь, депутаты будут сопровождать и контролировать капремонт школ до самого его завершения, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Роман Жогов в свою очередь поднял тему патриотического воспитания молодежи. Это важнейшая составляющая Народной программы партии. Мэр напомнил, что у города есть средства на строительство Музея ВДВ, который станет филиалом Музея-диорамы. А головное учреждение тоже ожидает серьезное обновление – сейчас изысканы средства на проектирование капитального ремонта и создания современной мультимедийной экспозиции.

источник: http://www.dvorec-vrn.ru/

Также обновление ждет и Городской Дворец творчества детей и молодежи. В этом году на его капремонт также будет разработана проектная документация.

Кроме того, мэр и парламентарий обсудили асфальтирование дорог частного сектора. Реализация этого проекта стала возможной уже в 2022 году благодаря поддержке губернатора Александра Гусева. И сегодня депутаты городской Думы принимают непосредственное участие в формировании перечня улиц, которые будут сделаны. И уделили внимание перспективе увеличения пропускной способности направления, дублирующего Московский проспект. По словам мэра, в этом году город получит проектные решения, чтобы начать реализацию проекта в следующем.

В завершении встречи обсудили и необходимость депутатского контроля над проведением благоустройства и работой районных комбинатов по уборке территории – исполнительная и представительная власть заинтересованы в том, чтобы минимизировать случаи повреждения зеленых насаждений при этой важной деятельности.

Ирина Шабанова