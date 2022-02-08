В Воронежской области работнику свиноводческого комплекса ошибочно начислили 50 тысяч рублей, а потом их удержали

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Работник свиноводческого комплекса пожаловался в гострудинспекцию на чехарду с зарплатой. Инспектор труда провел проверку организации и

установил, что у работника произвели удержание из заработной платы более 50 тысяч рублей.

- В соответствии со статьей 137 трудового кодекса РФ, заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыскана. На основании выданного гострудинспекцией предписания выявленные нарушения полностью устранены, работнику возвращены удержанные средства. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - отметили в Государственной инспекции труда Воронежской области.