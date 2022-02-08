Под Воронежем изнасиловали 13-летнюю школьницу

В Рамонском районе задержали 37-летнего подозреваемого в изнасиловании школьницы. Надругательство над несовершеннолетней произошло 28 января. Родители написали заявление в полицию, после того как 13-летняя дочь рассказала о случившемся.

- Подозреваемый изолирован от общества. Следователями по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, в рамках которого выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Напомним, в середине января в Воронеже передали в суд дело педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку в микрорайоне Никольское.