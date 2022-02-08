Правоохранительные органы Воронежской области выдали другим государствам восемь преступников

В 2021 году в Воронежской области установили 28 лиц, объявленных в розыск полицейскими других государств. Восемь из них выдали, в том числе двух выдадут по окончанию уголовного преследования за преступления, совершенные на территории региона. В выдаче 20 человек инициаторам розыска было отказано в связи с тем, что у этих лиц было российское гражданство, или зарубежная полиция не предоставила воронежским коллегам необходимых документов.

За минувший год в международный розыск объявили 18 человек, совершивших преступления на территории области. Троих из них нашли, решается вопрос об их выдаче российскому правосудию.

- Помимо этого, в 2021 году органами прокуратуры в компетентные органы Республики Армения передано уголовное дело в отношении гражданина данного государства, совершившего на территории области преступление убийство, - добавили в прокуратуре Воронежской области. - В свою очередь, в прокуратуру области для дальнейшего уголовного преследования российских граждан из-за рубежа поступило три уголовных дела (одно из Республики Армения и два из Беларуси), а также шесть запросов об оказании правовой помощи по делам, находящимся в производстве иностранных правоохранительных органов.

Напомним, в регионе до сих пор скрываются от правосудия 11 убийц, 8 насильников, 27 грабителей и разбойников, 92 вора и мошенника.