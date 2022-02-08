Жительница Воронежа по указке мошенников взяла кредит в 750 тысяч, чтобы погасить якобы взятый на нее аферистами заем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 7 февраля жертвами дистанционных мошенников стали шестеро жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие лишились около двух миллионов рублей.

50-летняя жительница Воронежа попалась на «бородатую» схему «звонок из службы безопасности банка». Позвонивший напугал женщину сообщением, что зафиксировали несанкционированный доступ мошенников к ее банковскому счету. Мол, аферисты оформили на нее кредит. И чтобы их опередить, нужно быстро снять наличные и досрочно погасить кредит путем перевода на другую карту.

Для якобы подтверждения личности звонивший попросил женщину назвать номера своих банковских карт и остатки на них. После этого объяснил, как ей оформить в банках заявки-дубликаты на получение кредитов, ровно такие же, как у мошенников.

Действуя по указке звонившего, женщина оформила на себя кредиты на сумму около 750 тысяч рублей и перевела их по представленным ей реквизитам. А впоследствии увидела, что кредиты так и остались на ней.