В Воронежской области водителю иномарки, покалечившему 13-летнего мальчика на «зебре» у школы, дали условный срок

13-летний мальчик, сбитый иномаркой, попал в больницу с тяжелыми травмами. Фото: из архива «КП»

Вступил в законную силу приговор Бобровского районного суда 52-летнему Максиму А. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В суде установили, что 23 сентября 2021 года около двух часов дня водитель «Пежо» ехал по улице Гагарина Боброва. Возле остановки «Школа» и нерегулируемой «зебры», на которой стояли дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», мужчина не снизил скорость. И сбил 13-летнего мальчика. Школьник получил травмы, которые медики признали тяжелыми.

Суд приговорил Максима А. к ограничению свободы на два года и лишению прав на такой же срок. Во вторник, 8 февраля, прокурор Бобровского района направил иск о взыскании в пользу пострадавшего школьника со сбившего его водителя компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.