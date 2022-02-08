В Воронежской области ищут водителя, сбившего лосиху

Специалисты отдела госохотнадзора департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области ищут свидетелей ДТП, в котором погибла лосиха. ЧП произошло 3 февраля в Поворинском районе. Неизвестный водитель на автодороге между Поворино и Самодуровкой сбил животное и скрылся с места происшествия. По оценкам экологов, лосихе было 2-3 года, она умерла от травм на месте аварии. После проведенного осмотра ветеринары сожгли тушу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и ищут нарушителя.

- Водитель не имел права оставлять место происшествия, он должен был остановиться и вызвать ГИБДД. В Воронежской области много дорог, которые проходят через лес, неудивительно, что животные на них выходят. Это происходит днем и ночью, чем выше интенсивность движения автотранспорта, тем больше вероятность его столкновения с животными. В охотничьих угодьях Воронежской области возросло количество лосей и косуль. И чаще стали фиксировать столкновения с этими животными. В очередной раз мы обращаемся к водителям с убедительной просьбой строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при движении по дорогам, проходящим через леса и поля, - отметил заместитель руководителя-начальник отдела госохотнадзора департамента Геннадий Побединский.

Виновник ДТП обязан возместить ущерб за сбитое животное - штраф составляет 80 тысяч рублей.

Тех, кто располагает достоверной информацией, просят позвонить по телефону 8 (473) 277-00-59.