В Воронежской области оборудовали пруд для тушения лесных пожаров

Фото с сайта уравления лесного хозяйства области

В Воронежской области в районе хутора Зимичи на границе с хвойным массивом Семено-Александровского участкового лесничества оборудовали искусственный водоем для забора воды объемом 100 кубометров. В создании пруда приняли участие сотрудники Бобровского лесничества совместно с администрацией района и лесопользователями.

- Такой резервуар воды, поступающей в котлован из родников и подземных источников, даст возможность быстрее тушить пожары в пожароопасных участках Бобровского лесничества и на прилегающих территориях, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

В ближайшее время в районе поселка Павловка, где ежегодно происходят лесные и ландшафтные пожары, собираются обустроить второй такой водоем.