Под Воронежем наркосбытчик получил 11 лет колонии строгого режима

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Почти по году за кило. Поворинский райсуд отправил на 11 лет в колонию строгого режима 29-летнего наркосбытчика, у которого нашли 12 килограммов марихуаны.

Выходца из среднеазиатской республики оперативники задержали после того, как он дважды сбыл партии по 50 граммов марихуаны местному жителю.

В доме у 55-летнего родственника задержанного (который ранее осужден к 4,5 годам колонии строгого режима) полицейские обнаружили 12 килограммов марихуаны, часть которой была упакована в пакеты и перемотана скотчем. Также стражи порядка обнаружили семена, части кустов конопли, приспособления для выращивания запрещенного растения и его дальнейшей переработки.

По версии следствия, злоумышленники намеревались сбыть наркотик в Воронеже, а также Саратовской и Волгоградской областях.