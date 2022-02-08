Воронежские бадминтонисты завоевали четыре золота на всероссийском турнире

Юные воронежские бадминтонисты везут домой с соревнований в Саратове десять медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Четыре золота завоевали Захар Кель, Дарья Максимова и Иван Апостолюк на проходившем в Саратове всероссийском турнире «Хрустальный волан», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. В нем участвуют 70 спортсменов из 10 регионов России. Воронежцы уже завершили свое выступление на турнире, завоевав целую россыпь золотых, серебряных и бронзовых наград.

Абсолютный победитель первенства России 2021 года среди спортсменов до 13 лет Захар Кель снова подтвердил свой класс. Выступая среди спортсменов до 15 лет, он занял первое место в личном зачете и в мужском парном разряде вместе с Максимом Борисовым из Ярославля, а также стал вторым в смешанном разряде с ярославской спортсменкой Алиной Никитиной.

Еще одно золото завоевала Дарья Максимова, которая также с Алиной Никитиной победила в женском парном разряде. Кроме этого у Максимовой серебро в смешанном разряде, которое она завоевала вместе с Матвеем Адреяшиным из Татарстана и третье место в личном турнире.

Еще одним победителем соревнований стали финалист первенства России 2021 года среди спортсменов до 15 лет Иван Апостолюк. В Саратове он стал победителем среди участников до 19 лет. Вместе с саратовским спортсменом Никитой Зибровым Апостолюк завоевал первое место в мужском парном разряде. А в категории до 17 лет Иван занял третье место в смешанных парах, выступая с Ульяной Губановой из Саратова.

Еще два третьих места в этой возрастной категории на счету Егора Думова. Вместе с Айнуром Садреевым из Татарстана он замкнул тройку лидеров в турнире мужских пар, а с Дарьей Комзоловой поднялся на пьедестал в смешанном парном разряде.

- Всероссийские юношеские и юниорские соревнования «Хрустальный волан» являются этапом подготовки к IX Спартакиаде учащихся России 2022 года в возрастных категориях 15-17 лет и ко всем этапам первенства России 2022 года. Перед каждым спортсменом стояла задача как можно выше подняться в турнирной таблице. В возрастной категории до 15 лет Захар Кель отстоял свои лидерские позиции, завоевав первые места в личном зачете, в мужском парном разряде и второе место в смешанном разряде. Очень порадовала Дарья Максимова, завоевав три призовых места. Особенно стоит отметить игру в женской парной категории, где Дарья выступала с Алиной Никитиной (Ярославль). Выйдя в финал, девочки в упорной борьбе из трех партий, вырвали победу у своих соперниц из Татарстана — 21:17, 12:21, 21:19. В возрастной категории до 17 лет Иван Апостолюк не смог пробиться в финал в смешанном парном разряде, проиграв паре из Саратова — 21:15, 12:21 и 21:18. Зато в категории до 19 лет Апостолюк с Никитой Зибровым (Саратов) легко прошли турнирную сетку. В финале ребята переиграли мужскую пару из Татарстана — 9:21, 21:17 и 21:13, завоевав золотые медали соревнований, — рассказала старший тренер сборной Воронежской области по бадминтону Ирина Шамаева.