В Воронеже после ДТП над дорогой на проводах повис столб

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Воронежские водители, проезжающие утром вторника по Петровской набережной, увидели опасно нависший прямо над дорогой столб. Опора, казалось, держалась лишь на проводах, угрожая рухнуть на проезжающие машины.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в курсе этой проблемы:

- Опора пострадала в результате ДТП. Специалисты МКП «Воронежгорсвет» в короткий срок демонтировали накренившуюся опору и установили новую.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа

В подтверждение этого факта пресс-служба предоставила фото с места ЧП.

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