Трем воронежским УК выдали предписание срочно очистить крыши домов от наледи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После обращения жильцов инспекторы государственной жилинспекции Воронежской области проверили состояние кровель 17 многоэтажных домов города на предмет обледенения. В случае с жалобами на сосульки представитель инспекции выезжает на место в течение трех дней с момента поступления обращения.

По итогам проверок за плохую уборку снега и льда с крыши многоквартирного дома № 87 по ул. Фридриха Энгельса ведомство выдало предписание УК Ленинского района, а на директора компании составили протокол об административном правонарушении.

Опасные обледенения обнаружились на кровлях двухэтажных домов на проспекте Труда, улицах Солнечной и Электросигнальной. УК Коминтерновского района и РЭП – 101 также получили предписания и протоколы.

- В начале февраля мы провели очередное совещание с представителями управляющих организаций региона, на котором напомнили об административной ответственности, которую несут должностные лица управляющих организаций за несвоевременную очистку крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек, а в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан – об уголовной ответственности, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.