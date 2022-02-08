На трассе под Воронежем в ДТП пострадали три человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Утром 7 февраля в Панинском районе на дороге «Панино-Борщево» столкнулись два автомобиля - «Лада Икс-Рэй» и «Форд Фьюжен». По предварительной информации ГУ МВД по области, 55-летний водитель отечественного авто нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и спровоцировал аварию.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады», 32-летний водитель «Форда» и 66-летний пассажир иномарки. Всех троих доставили в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверка, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.