В Воронеже закрыли на карантин 195 начальных классов

На "дистанте" сейчас находится большинство учеников воронежских школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии сообщили, сколько начальных классов воронежской области вынуждены были уйти на «дистант» из-за большого числа заболевших учеников.

Всего закрыли на карантин 195 классов в 74 школах. При этом подавляющее большинство из них перевели на «дистант» из-за ОРВИ и гриппа. И только 11 – по причине вспышки ковида.

Всего в Воронеже 1 727 начальных классов. Получается, что на карантине сейчас находится 11 процентов от их общего числа.

Напомним, ученики средних и старших классов школ находятся на «дистанте» еще с 3 февраля. Такой формат обучения для них продлится, как минимум, до 16 февраля. Между тем, на утро 7 февраля заболели ковидом еще почти 4,5 тысячи жителей Воронежской области.