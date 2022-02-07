Два воронежских суда «заминировали» по почте

Суды уже не в первый раз "минируют" неизвестные вредители. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 7 февраля, два районных суда Воронежа – Ленинский и Железнодорожный - получили электронные письма. В них сообщали о том, что якобы в зданиях находятся бомбы. Письма отправили еще вечером 4 февраля, но на выходных «электронку» никто не смотрел.

Надо сказать, ни в Железнодорожном, ни в Ленинском районах эти письма на работу служителей Фемиды никак не повлияли. Вызвали кинологов, они обследовали помещения, ничего не нашли. Судебные заседания при этом не прерывались.

В Ленинском районном суде отметили, что уже привыкли к таким фейкам. Они периодически возникают, но не всегда становятся, так сказать, достоянием общественности.