В Воронеже дошло до суда уголовное дело бывшего врио ректора аграрного университета

Алексей Попов. Фото: с сайта ВГАУ.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 41-летнего бывшего врио ректора аграрного университета Алексея Попова. Его обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ «Присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения». Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ.

По данным следствия, в марте 2021 года врио ректора ВГАУ сообщил подчиненным о необходимости передачи ему части премий, которые были явно завышены. В итоге Алексей Попов получил от пятерых сотрудников вуза 880 тысяч рублей. В марте 2021 года его задержали при получении очередной порции денег.

- Бывший врио ректора частично признал вину, подтвердив факт получения денег, однако утверждал, что они требовались на нужды образовательного заведения. Следователи собрали достаточно доказательств его вины. Ее подтверждают показания свидетелей, оперативные материалы регионального управления ФСБ, протоколы осмотров и обысков, очных ставок, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.

Напомним, суда Алексей Попов дожидается на свободе. 9 сентября 2021 года его выпустили из-под домашнего ареста. Ему запретили общаться с другими участниками уголовного дела, а также обязали ходить по вызовам в суд или к следователям.