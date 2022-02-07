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Происшествия7 февраля 2022 15:04

В Воронеже пропала еще одна женщина средних лет

43-летняя Наталья Бутова не появляется дома с 5 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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43-летней Натальи Бутовой нет дома уже третьи сутки.

43-летней Натальи Бутовой нет дома уже третьи сутки.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 43-летней Натальи Бутовой (Шобановой). Женщина ушла из дома в Железнодорожном районе 5 февраля, и с тех пор родные и знакомые ничего о ней не знают. На звонки Наталья не отвечает, ранее она не пропадала.

Приметы Натальи: рост 170 сантиметров, темные волосы, карие глаза, среднее телосложение. В день исчезновения 5 февраля она была одета в чёрные куртку, на голове была шапка того же цвета. Наталья была обута в черные ботинки, на ней был бежевый спортивный костюм.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас находится Наталья Бутова, срочно позвоните волонтерам: 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Воронеже пропала 40-летняя Анна Кайгородова. Женщина вышла из дома 31 января и до сих пор не вернулась.

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