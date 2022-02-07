Под Воронежем челябинец отделался условным сроком за попытку дать взятку полицейскому

Челябинец получил условный срок за вот этот прицеп. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летнего уроженца Челябинской области. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий».

28 августа 2021 года 40-летний мужчина попался полицейскому. Страж порядка составил на его административный протокол об отсутствии разрешения на перевозку лома черных металлов. У уроженца Челябинской области изъяли автомобильный прицеп. Там лежал тот самый лом. На следующий день мужчина явился в ОМВД России по Рамонскому району. Там он предложил инспектору 15 тысяч рублей за то, чтобы полицейский не направлял протокол в суд и возвратил ему прицеп.

Инспектор отказался. Однако мужчина, лишенный прицепа, оказался настырным. Он положил 15 тысяч рублей на рабочий стол под стопку документов. Тогда полицейский позвонил начальству. Взяткодателя задержали с поличным.

- В ходе следствия уроженец Челябинской области признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, - сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно.