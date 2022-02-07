В Воронеже открыли уже 11 центров экспресс-диагностики ковида

Центр экспресс-диагности ковида в Лисках работает без выходных. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В Воронеже открылись еще два центра экспресс-диагностики ковида. Один из них заработал на базе спорткомплекса «Звездный» (улица Южно-Моравская, дом № 3). Туда можно прийти в будни с 9.00 до 19.00. Лучше предварительно записаться на прием по телефону 262-78-90.

Еще один центр открылся в здании Дома пионеров и школьников в Коминтерновском районе (переулок Политехнический, дом № 16). По будням он работает с 09.00 до 17.00, в субботу - с 09.00 до 15.00. На прием можно записаться по телефону 246-66-59.

Адреса и время приема остальных девяти центров экспресс-диагностики ковида в Воронеже можно увидеть здесь. Напомним, во всех них пациентов осматривают специалисты. Они делают экспресс-тестирование на COVID-19 и, при наличии подтвержденного диагноза, выдают лекарства и открывают больничный. При себе на приеме нужно иметь: паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС, СНИЛС.

Кроме того, аналогичные центры начали работать в Россоши. Один открылся по адресу: ул. Пролетарская д.110б (МКУ «Молодежный центр»). Время работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00. Прием ведет один педиатр. За дополнительной информацией обращаться по телефону колл-центра детской поликлиники: 8 47396-66-030.

Второй - для взрослых – открылся по адресу: ул. Ленина, д. 8 (здание бывшего мирового суда). Время работы: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00, в субботу с 08.00 до 13.00. Приём ведут посменно два специалиста. За дополнительной информацией обращаться по телефону колл-центра взрослой поликлиники: 8-47396-66-003 и на телеграм-канал «Россошанская РБ».

Аналогичный центр открылся на базе Лискинского центра развития творчества. Прием ведут посменно пять врачей местной районной больницы по адресу: Лиски, проспект Ленина, д.58 а. Время работы – без выходных с 8.00 до 20.00. Пациентам рекомендуют записаться на прием предварительно по телефону 8 (47391) 4-40-57. При посещении центра с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В центре принимают только взрослых. Для детей сформирована красная зона в детской поликлинике с отдельным входом.