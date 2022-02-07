В Воронеже у ТРЦ «Московский проспект» разлилась река из фекалий

Около ТРЦ "Московский проспект" течет зловонная река. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Иван Романченко разместил пост с фотографией озера воды возле ТРЦ «Московский проспект». Сопроводив ее таким текстом:

- Что произошло? Знатоки, введите в курс дела. По Московскому проспекту течет река (по всей видимости из дерьма), аромат стоит божественный.

Другие очевидцы аварии сообщили, что вся дорога недалеко от военного городка плавает в фекалиях. И машины, проезжающие в этом месте, мигом пропитываются этим зловонным запахом.

В «РВК-Воронеж» по поводу этой ситуации сообщили следующее:

- Наши специалисты устраняют последствия ЧП на канализационной линии диаметром 800 миллиметров в районе дома № 133 на Московском проспекте. Вероятная причина повреждения коллектора – сезонные подвижки грунта и оттепель. Сейчас сотрудники предприятия ведут земляные работы и устанавливают насосную станцию для перекачки стоков - это позволит не отключать воду. На сроки проведения работ может повлиять глубина коллектора – шесть метров. Но наши сотрудники приложат все усилия, чтоб завершить ремонт как можно быстрее.