Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 12:54

В Воронеже у ТРЦ «Московский проспект» разлилась река из фекалий

Прорвалась канализационная труба, сроки устранения аварии не сообщают
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Около ТРЦ "Московский проспект" течет зловонная река.

Около ТРЦ "Московский проспект" течет зловонная река.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Иван Романченко разместил пост с фотографией озера воды возле ТРЦ «Московский проспект». Сопроводив ее таким текстом:

- Что произошло? Знатоки, введите в курс дела. По Московскому проспекту течет река (по всей видимости из дерьма), аромат стоит божественный.

Другие очевидцы аварии сообщили, что вся дорога недалеко от военного городка плавает в фекалиях. И машины, проезжающие в этом месте, мигом пропитываются этим зловонным запахом.

В «РВК-Воронеж» по поводу этой ситуации сообщили следующее:

- Наши специалисты устраняют последствия ЧП на канализационной линии диаметром 800 миллиметров в районе дома № 133 на Московском проспекте. Вероятная причина повреждения коллектора – сезонные подвижки грунта и оттепель. Сейчас сотрудники предприятия ведут земляные работы и устанавливают насосную станцию для перекачки стоков - это позволит не отключать воду. На сроки проведения работ может повлиять глубина коллектора – шесть метров. Но наши сотрудники приложат все усилия, чтоб завершить ремонт как можно быстрее.

0