В Воронежской области от коронавируса привили 441 ребенка

Фото из архива КП

441 подросток уже сделал прививку от COVID-19 в поликлиниках Воронежской области В Воронежской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. Первый компонент получил уже 441 подросток. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 7 февраля.

Напомним, вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной«Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая предназначена для профилактики ковида у детского населения от 12 до 17 лет.

Напомним, первая партия вакцины поступила в Воронежскую область 25 января. Всего 1 200 доз. Уже 31 января стало известно о первом подростке, который сделал прививку, а затем еще о 21-м.

– Дальнейшие поставки вакцины зависят от Минздрава РФ, – пояснили в облздраве.