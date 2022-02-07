Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 12:48

В Воронежской области от коронавируса привили 441 ребенка

Пока вакцины хватит на 1200 детей
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

441 подросток уже сделал прививку от COVID-19 в поликлиниках Воронежской области В Воронежской области продолжается вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции. Первый компонент получил уже 441 подросток. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 7 февраля.

Напомним, вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной«Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»), которая предназначена для профилактики ковида у детского населения от 12 до 17 лет.

Напомним, первая партия вакцины поступила в Воронежскую область 25 января. Всего 1 200 доз. Уже 31 января стало известно о первом подростке, который сделал прививку, а затем еще о 21-м.

– Дальнейшие поставки вакцины зависят от Минздрава РФ, – пояснили в облздраве.

0