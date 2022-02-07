Воронежец взял бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе

Нарек Оганян (крайний справа) сумел собраться и выиграть поединок за бронзу. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России по греко-римской борьбе, проходящем в Суздале, воронежский спортсмен Нарек Оганян завоевал бронзу, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов.

Нарек Оганян выступал в весовой категории до 72 кг. В первой схватке на турнире наш спортсмен со счетом 7:6 выиграл у Мурада Мусаева из Мордовии. Затем очень уверенно победил Никиту Курзина из Москвы – 8:0. В четвертьфинале Нарек был сильнее борца из Ростовской области Гарика Гюлумяна. Схватка завершилась со счетом 3:1 в пользу Оганяна. А вот в полуфинале воронежец уступил 0:4 будущему чемпиону Магомеду Ярбилову из Ростовской области. Это поражение позволило нашему спортсмену бороться только за третье место. В схватке с борцом из Новосибирской области Станиславом Зайцевым воронежский спортсмен победил со счетом 3:1.

- Нарек провел пять схваток. Тяжело сложилась первая. Выигрывая с разницей в шесть баллов, Оганян совершил ошибку и потом ему сложно было собраться. В итоге победил с преимуществом всего в один балл. В полуфинале боролся со своим давним соперником, которому проигрывал ранее. Но всего лишь одна ошибка стоила победы в этом противостоянии. Нарек со своего действия проиграл два балла. И потом при довольно спорном судействе не смог отыграться, потому что позицию партера его сопернику дали, а Оганяну, при том, что он был активнее, почему-то не дали. Что касается схватки за третье место, то тут Нарек боролся с неоднократным призером России Станиславом Зайцевым. Тоже очень спорное судейство было. Несмотря на то, что наш борец гонял соперника практически всю схватку, судьи почему-то оценили во втором периоде активность как раз Зайцеву. Но затем Нарек собрался, выложился, и в концовке все-таки набрал два балла, победив в итоге 3:1, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов.