Вор-рецидивист украл у пенсионерки деньги в аптеке в воронежском райцентре

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Аннинском районе вынесли приговор вору-рецидивисту, который украл у 74-летней посетительницы аптеки 4,5 тысяч рублей. 46-летний местный житель отправится на 1 год и 8 месяцев в колонию строго режима. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 февраля.

По версии следствия и суда, инцидент произошел 28 сентября 2021 года днем. Пьяный мужчина зашел в аптеку. Он увидел сидящую на лавке пенсионерку. Рядом с ней стояла расстегнутая сумка. Заметив денежные средства, злоумышленник решил их похитить, что и сделал, убедившись, что за ним никто не наблюдает.

Через некоторое время он был задержан правоохранителями. Возбудили уголовное дело по статье «Кража» (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подсудимый полностью признал свою вину. Теперь он отправится отбывать наказание в колонию.