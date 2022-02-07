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Происшествия7 февраля 2022 11:21

В колонию отправили юного «экстрасенса» из Воронежа за обман убитой горем матери

Парень за деньги пообещал женщине найти ее пропавшего без вести сына
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

17-летний воронежец попал в воспитательную колонию за мошенничество в Красноярском крае. Подросток обманул местную жительницу, которая с июня 2021 года разыскивала пропавшего сына. Воронежец решил подзаработать на горе матери. Он представился женщине экстрасенсом и пообещал предоставить информацию о пропавшем. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как было установлено следствием и судом, молодой человек через свой аккаунт в социальной сети разместил заведомо ложные сведения, что у него есть экстрасенсорные способности. Он предлагал помощь людям через проведение различных обрядов. Его клиенткой стала мама пропавшего Никиты Воронина. Подросток вступил с нею в переписку и пообещал установить судьбу ее пропавшего сына.

– Сообщая женщине ложные сведения, в том числе о похищении мальчика, подсудимый склонил ее перевести ему на банковскую карту поэтапно более 7,5 тысяч рублей. Продолжая реализовывать преступный умысел, осужденный отправил женщине сообщения от имени лица, якобы похитившего Никиту Воронина, с требованием о переводе ему денежных средств в размере 30 тысяч рублей и обещание вернуть мальчика домой после их получения. Кроме того, направлял сообщения от имени самого пропавшего ребенка, – пояснили в следственном управлении региона.

После того, как женщина поняла, что ее обманывают, обратилась в полицию. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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