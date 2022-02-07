Воронежская спортсменка снова победила на этапе Кубка России по стрельбе

Наталия Ордина снова на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Наталия Ордина на этапе Кубка России в Ижевске завоевала золото в стрельбе из малокалиберного оружия, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

С 29 января по 7 февраля в Удмуртии проходили лично-командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и этап Кубка страны по стрельбе из малокалиберного оружия. Воронежскую область на этом турнире представляли Андрей Сезин и Наталия Ордина. В стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 метров Андрей занял десятое место.

А вот Наталия выиграла соревнования в стрельбе из стандартного скоростного пистолета на 25 метров в очень упорной борьбе. Второе место заняла москвичка Альбина Бевз, а третье — спортсменка из Санкт-Петербурга, мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира Светлана Медведева.

— Андрей Сезин 2003 года рождения показал неплохой результат в упражнении из произвольного пистолета на 50 метров. Он занял 10 место среди ведущих спортсменов России. 12 февраля он выезжает на тренировки юниорского состава сборной команды страны для подготовки и отбора к первенству мира и Европы. Что касается победы Наталии Ординой в стрельбе из скоростного пистолета на 25 метров, то тут результаты были очень плотные. Девчата стреляли в три смены. Наталия, стреляя в последнюю смену, сумела обойти всех соперниц, - прокомментировал выступление спортсменов главный тренер сборной команды Воронежской области по пулевой стрельбе Александр Ордин.

Напомним, в январе Наталия Ордина победила на этапе Кубка России по пулевой стрельбе в городе Юрьев-Польский. Она завоевала золото в упражнении «пневматический пистолет».