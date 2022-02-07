В Воронеже председателя ТСЖ заподозрили в присвоении 4,6 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежские полицейские выявили в областном центре факт причинения собственникам жилья ущерба в особо крупном размере. На присвоении 4,6 млн рублей попался председатель ТСЖ. Подробности рассказали в региональном главке 7 февраля.

По версии следствия, 62-летний мужчина заключил договор с поставщиком услуг. Согласно документу, одна организация давала тепловую энергию и горячую воду, а другая, то есть ТСЖ, их оплачивала. Однако в 2020 и 2021 годах председатель присвоил 4,6 млн рублей. Деньги он использовал по своему усмотрению.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Председателю ТСЖ грозит до 5 лет тюрьмы.