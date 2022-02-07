В Воронеже экс-сотрудник банка получил 3 года колонии за взятки и мошенничество

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В Воронеже вынесли приговор бывшему сотруднику банка, 37-летнему Максиму Прохоренко. Его признали виновным в мошенничестве и взятке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области 7 февраля.

Как установлено судом Советского района, с 2017 года по 2018 год Прохоренко работал главным экономистом в службе по работе с проблемной задолженностью физлиц. Он должен был связываться с должниками и предлагать им пути решения проблемы. Однако мужчина разработал преступный план, согласно которому, обманом похищал денежные средства граждан. Прохоренко предлагал клиентам, попавшим в трудную ситуацию, урегулировать вопросы по просроченным задолженностям по ипотеке и заключить мирное соглашение с банком. За свои «услуги» брал от 60 до 100 тысяч рублей. Таким образом обманным путем он похитил более 300 тысяч рублей.

Преступная деятельность вскрылась благодаря сотрудникам регионального УФСБ. Следователи СКР области на основании их материалов по четырем преступлениям возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).

Суд приговорил Максима Прохоренко к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. На такой же срок он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных организациях.