В Воронеж на рабочей неделе придет февральское тепло

На рабочей неделе на улице придется внимательно смотреть под ноги, чтобы не влезть в лужу. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей рабочей неделе в Воронеже будет не по-февральски тепло.

- Связано это с приходом череды циклонов. Двигаться на восток им мешает блокирующий антициклон, сформировавшийся на территории Сибири. В результате всю неделю днем будет оттепель с большим количеством осадков – снегом, переходящим в дождь, - сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 8 февраля, вместо юго-западного ветра подует южный. Он будет сильным – с порывами до 13 м/c. Будет идти небольшой снег при -1 градусе. Днем он усилится. При температуре +1 снегопад будет временами превращаться в ливень.

В среду, 9 февраля, вернется юго-западный ветер. Непогода будет продолжаться – снова снег, временами переходящий в дождь при -2 градусах. Днем подует западный ветер. Снова снегопад при -1 градусе.

В ночь на четверг, 10 февраля, снова сменится ветер – на этот раз на северо-западный, при этом он будет уже менее сильным. Будет идти небольшой снег при -5 градусах. Днем подует уже юго-западный ветер с порывами до 12 м/с. Потеплеет до нуля. Снова сильный снег при нуле градусов. А, значит, временами снова будет дождь.

В пятницу, 11 февраля, подует западный ветер. Он принесет с собой небольшой снег при -3 градусах. Днем потеплеет до -1. Слабый снег продолжит идти.