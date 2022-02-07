Жительница Воронежа лишилась 1,2 млн рублей, надеясь заработать на брокерской бирже

49-летняя жительница Воронежа стала жертвой интернет-аферистов и потеряла 1,2 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 7 февраля.

По данным полиции, женщина увидела в канале мессенджера рекламу брокерского сайта, обещавшую 300% годовых. Тогда она отправила свои данные и с ней связались неизвестные. Они предложили ей установить приложение и внести 10 тысяч рублей. Выполнив, потерпевшая увидела «свои» акции нефтегазовой компании и как они пошли в рост.

Затем злоумышленники убедили женщину оформить кредит на 490 тысяч рублей, которые она также перевела им. Естественно, история на этом не закончилась. Внезапно ей начали звонить то сотрудники банка, то правоохранители. Что, мол, деньги ее попали аферистам, а поскольку они уже обналичили средства, то чтобы их поймать на живца, нужно «закинуть» еще. Потерпевшая оформила на себя кредит на сумму 600 тысяч рублей и перечислила 100 тысяч со своей кредитной карты. Все операции женщина проводила с 24 января по 6 февраля. Когда ей в очередной раз позвонили мошенники и предложили оформить кредит, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».