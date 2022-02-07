В Воронеже открылись еще два центра первичного осмотра при подозрении на ковид

В центр первичного осмотра на базе бывшего завода "Элекроприбор" можно попасть через проходную. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили об открытии еще двух центра первичного осмотра при подозрении на ковид.

Первый начал работать на базе бывшего завода «Электроприбор» по адресу: ул. 20-летия Октября, 59. Войти туда можно через проходную. Прием ведут два врача поликлиники № 10. Часы работы центра: по будням с 8.00 до 20.00. Пациентам рекомендуют записаться на прием по телефону 8 (473) 211-15-46.

Второй открылся на базе Центра развития творчества детей и юношества по адресу: улицы Полины Осипенко, дом № 6. Там прием ведут три врача городской больницы № 5. Время работы – по будням с 08.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 08.00 до 14.00. Пациентам рекомендуют записаться на прием заранее по телефону 8(473) 211-15-46.

Напомним, также работают центры в городском Дворце культуры, Дворце спорта «Юбилейный», в детской школе искусств №5, клубе «Боровое», Дворце творчества детей и молодежи (врачи принимают взрослых и детей) и на Воронежском шинном заводе.

Во всех центрах первичного осмотра специалисты будут проводить осмотр, экспресс-тестирование, при необходимости выдавать лекарства и оформлять больничный лист.

Обратиться в новый центр могут жители города Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в свою территориальную поликлинику и имеющие симптомы ОРВИ. При посещении центра с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.