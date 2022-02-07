В Воронежской области за сутки еще 4464 человека заболели ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области снова неутешительные данные по ковиду. За последние 24 часа положительные тесты получили 4464 человека. Свежие данные в понедельник, 7 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 239 561. На утро понедельника ситуация немного улучшилась, заболеваемость снизилась. А вот днем ранее наблюдался очередной рекорд по суточному числу заразившихся – COVID-19 выявили у 4891 воронежца.

Между тем, выписали из стационаров и амбулаторного лечения вылечившихся 1 215 пациентов. Всего победил ковид с начала пандемии 203 751 человек.