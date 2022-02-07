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Происшествия7 февраля 2022 8:31

Под Воронежем сельчанин зарезал брата из-за 3 тысяч рублей и едва не задушил дочь

Уголовное дело дошло до суда
Евгения ФРОЛОВА
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Фото - СУ СКР по Воронежской области

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 49-летний житель Поворинского района. Его обвиняют в убийстве и угрозе убийством. Об этом рассказали в ведомстве 7 февраля.

По версии следствия, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчина заявился в гости к своей 24-летней дочери. Он был подшофе, и зашел в помещение в обуви. Из-за это между родственниками произошла ссора. Тогда разъярённый отец схватил девушку руками за шею и стал кричать, что убьет ее. Дочь, улучив момент, вырвалась и убежала.

А в ночь с 19 на 20 ноября 2021-го конфликт у злоумышленника произошел с его 47-летним родным братом на улице Садовой поселка Октябрьский. Мужчина потребовал вернуть ему 3 тысячи рублей. Эту сумму, по его мнению, якобы похитил младший брат.

Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил ножом родственника и тот скончался на месте преступления. Экспертиза показала, что смерть произошла из-за повреждения крупной вены. Свою вину мужчина признал. Его по ходатайству следствия взяли под стражу. Теперь дальнейшую судьбу воронежца решит суд.

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